Астроном Киселев рассказал о «кровавой» Луне, которая взошла 7 сентября

Редкая «кровавая» Луна появляется раз в 2,5−3 года.

Земляне смогут увидеть редкую «кровавую» Луну во время полного затмения вечером 7 сентября, сообщил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

Специалист отметил, что подобное явление встречается лишь раз в 2,5−3 года. Луну называют кровавой, поскольку она при просмотре с Земли во время затмения кажется красной.

«Полное лунное затмение само по себе достаточно редкое явление. Его можно будет наблюдать на всей территории России, кроме Дальнего Востока», — сказал он.

Также полное лунное затмение увидят все жители планеты, кроме тех, кто находится в Южной и Северной Америке.

Киселев добавил, что полное лунное затмение не окажет влияния на самочувствие землян, несмотря на распространенное мнение, что она вызывает слабость и головные боли как, например, магнитные бури.

