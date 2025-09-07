Астроном Киселев рассказал о «кровавой» Луне, которая взошла 7 сентября

Земляне смогут увидеть редкую «кровавую» Луну во время полного затмения вечером 7 сентября, сообщил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Специалист отметил, что подобное явление встречается лишь раз в 2,5−3 года. Луну называют кровавой, поскольку она при просмотре с Земли во время затмения кажется красной.
«Полное лунное затмение само по себе достаточно редкое явление. Его можно будет наблюдать на всей территории России, кроме Дальнего Востока», — сказал он.
Также полное лунное затмение увидят все жители планеты, кроме тех, кто находится в Южной и Северной Америке.
Киселев добавил, что полное лунное затмение не окажет влияния на самочувствие землян, несмотря на распространенное мнение, что она вызывает слабость и головные боли как, например, магнитные бури.
