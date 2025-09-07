В Ростовской области набирают операторов армейских беспилотников

В Морозовском районе Ростовской области объявлен набор операторов БПЛА. Об этом говорится на сайте местной администрации.
Кандидатам предлагают службу в Новороссийске, Севастополе, Евпатории, Новочеркасске. Каждому обещают разовую подъемную выплату в размере 2,4 миллиона рублей. Условие приема только одно: отсутствие судимости.
Желающие стать операторами беспилотных летательных аппаратов могут обратиться за дополнительной информацией в сектор по мобилизационной работе администрации Морозовского района.
