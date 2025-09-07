Писатель Рыльский рассказал о последней книге Головачева

Последней книгой известного российского фантаста Василия Головачева стал роман «Ведьмина поляна-3: Рось безбрежная», написанный в соавторстве с писателями Германом и Тамарой Рыльскими. Он был отдан в печать весной этого года.
Как рассказал aif.ru Герман Рыльский, для него Головачев был легендой российской фантастики.
«Мы познакомились не так давно, пару лет назад, в Калуге на писательском фестивале. И тогда рассчитывали хотя бы просто сфотографироваться с легендой российской фантастики. И как-то так вышло, что мы начали общаться, причем очень как-то легко. Он оказался очень открытым человеком, с хорошим чувством юмора, с очень точно подмечал какие-то вещи, не стеснялся о них говорить, но при этом очень располагал к себе, его очень такая удивительная аура окружала», — поделился он.
Молодые писатели подарили Головачеву свою книгу в надежде, что он ее прочитает.
«Мы ему подарили свою книгу “Криохоновая крепость”. Василий Васильевич ее прочитал. И что-то он, наверное, в нас разглядел и через некоторое время вышел с нами на связь. В разговоре получилось, что мы договорились о соавторстве. Было несколько интересных, классных вариантов, но мы остановились на том, чтобы продолжить его цикл “Ведьмина поляна”. Конечно, нам было страшновато, потому что Головачев — действительно легенда. Книга написалась достаточно быстро, легко, с Василием Васильевичем было очень приятно работать. Творческих планов совместных у нас было много, а в итоге воплотить мы успели только один, и так вышло, что это оказалась его последняя книга», — сказал Рыльский.
В свою очередь писатель Сергей Лукьяненко в разговоре с aif.ru отметил, что Головачев был одним из патриархов отечественной фантастики и ее популяризатором.
Автор более 60 романов, писатель-фантаст Василий Головачев умер 7 сентября после продолжительной болезни. Ему было 77 лет.