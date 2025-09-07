Писатель Рыльский рассказал о последней книге Головачева

«Мы ему подарили свою книгу “Криохоновая крепость”. Василий Васильевич ее прочитал. И что-то он, наверное, в нас разглядел и через некоторое время вышел с нами на связь. В разговоре получилось, что мы договорились о соавторстве. Было несколько интересных, классных вариантов, но мы остановились на том, чтобы продолжить его цикл “Ведьмина поляна”. Конечно, нам было страшновато, потому что Головачев — действительно легенда. Книга написалась достаточно быстро, легко, с Василием Васильевичем было очень приятно работать. Творческих планов совместных у нас было много, а в итоге воплотить мы успели только один, и так вышло, что это оказалась его последняя книга», — сказал Рыльский.