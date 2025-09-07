США разрешили гражданам РФ получать визы только в Астане и Варшаве

Соединенные Штаты ужесточили правила выдачи неиммиграционных виз: теперь подавать заявления россиянам можно лишь в посольствах и консульствах в Астане и Варшаве. Об этом говорится в документе американского Госдепа.
— Заявители на неиммиграционные визы США (NIV) должны записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или постоянного проживания, — говорится в сообщении.
Для россиян единственными местами подачи таких заявлений указаны Астана и Варшава. При этом белорусы смогут получить визу только в польской столице и Вене.
До этого российский президент Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая назвал очень значимым решение о безвизовом режиме с Китаем и поблагодарил руководство страны.
О введении безвизового режима для граждан России 2 сентября заявил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года туристам для въезда в страну нужно будет обладать действующим загранпаспортом сроком на пять или десять лет. Режим будет доступен россиянам, приезжающим в Китай в деловых, туристических целях, для посещения родственников и друзей, а также для транзита.