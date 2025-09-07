Появились кадры «кровавой» Луны в небе над Россией

В Москве и других российских городах началось полное лунное затмение, соответствующими кадрами жители страны делятся в соцсетях.
Как отмечали в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, лунное затмение будет наблюдаться над Россией в период между 19:27 и 22:56 по Москве. Фаза затмения, когда весь спутник окажется покрыт земной тенью («кровавая» Луна), продлится 1 час 23 минуты — до 21:53. Искать Луну следует на юго-востоке.
Ранее астроном Александр Киселев рассказал о «кровавой» Луне, которая взошла 7 сентября. Он отметил, что такое явление встречается раз в 2,5−3 года.