Появились кадры «кровавой» Луны в небе над Россией

Как отмечали в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, лунное затмение будет наблюдаться над Россией в период между 19:27 и 22:56 по Москве. Фаза затмения, когда весь спутник окажется покрыт земной тенью («кровавая» Луна), продлится 1 час 23 минуты — до 21:53. Искать Луну следует на юго-востоке.