Причиной смерти писателя-фантаста Василия Головачева стал инсульт

Причиной смерти популярного у миллионов читателей советского и российского писателя фантаста Василия Головачева стал инсульт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий вдовы писателя Зою Головачева.
Вдова сообщила, что писатель болел уже в течение некоторого времени. По ее словам, уже неделю Головачев находился в больнице.
«Ему там давали мощные препараты, а у него больные почки. Вчера я была у него, сегодня его должна была забрать домой, но мне позвонили, сказали, что ему хуже, а после перезвонили и сообщили, что он умер из-за инсульта в реанимации», — рассказала Зоя Головачева.
Как писал KP.RU, о смерти писателя стало известно 7 сентября. Василию Головачеву было 77 лет. Он получил широкую известность благодаря нескольким циклам романов, среди которых — «Запрещенная реальность», «Смерш-2», «Звездный лабиринт» и др. Многие его книги экранизированы. Его произведения изданы миллионными тиражами.