Польские прокуроры обнаружили кириллицу на обломках найденного дрона

В августе министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что упавший и взорвавшийся на территории страны объект является якобы беспилотником ВС РФ. В свою очередь заместитель оперативного командующего ВС Польши генерал Дариуш Роберт Малиновский сообщил, что речь якобы идет о так называемом дроне-приманке, который служит для отвлечения сил противовоздушной обороны от реальных целей.