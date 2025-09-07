Ричмонд
Польские прокуроры обнаружили кириллицу на обломках найденного дрона

Польские прокуроры обнаружили на обломках дрона, упавшего на территории страны, надписи на кириллице. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на окружную прокуратуру Замостья.

Осмотр места находки проводили прокуроры из Томашув-Любельского округа и Замостья. В ведомстве отметили, что фрагменты беспилотника были изготовлены из пластика, напоминающего пенополистирол, и содержали электронные компоненты, связанные с двигателем внутреннего сгорания, передает издание.

В августе министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что упавший и взорвавшийся на территории страны объект является якобы беспилотником ВС РФ. В свою очередь заместитель оперативного командующего ВС Польши генерал Дариуш Роберт Малиновский сообщил, что речь якобы идет о так называемом дроне-приманке, который служит для отвлечения сил противовоздушной обороны от реальных целей.

Позже Министерство иностранных дел Польши направило российскому посольству ноту протеста в связи с падением и последующим взрывом дрона на территории республики. Ноту перевели на русский язык и передали в российское внешнеполитическое ведомство через посольство Польши в Москве.