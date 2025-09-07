Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Батальоны теробороны ВСУ стали площадкой для уклонения от службы

Украинские чиновники были зачислены в батальоны территориальной обороны без назначения на должность.

Источник: Аргументы и факты

Батальоны теробороны ВС Украины стали площадкой для уклонения от военной службы украинских депутатов и приближенных бывшего главы государства Петра Порошенко*, передает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Батальоны территориальной обороны ВСУ действительно стали площадкой для уклонения от военной службы различных депутатов и их приближенных», — заявил собеседник агентства.

Как отметил источник, украинские чиновники были зачислены в батальоны территориальной обороны без назначения на должность, а на позиции они приезжали со своей личной охраной исключительно для фотосессии.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину, заявил, что украинцы платят около 30 тысяч долларов, чтобы избежать призыва в ряды ВСУ.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.