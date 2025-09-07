Батальоны теробороны ВСУ стали площадкой для уклонения от службы

Батальоны теробороны ВС Украины стали площадкой для уклонения от военной службы украинских депутатов и приближенных бывшего главы государства Петра Порошенко*, передает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Батальоны территориальной обороны ВСУ действительно стали площадкой для уклонения от военной службы различных депутатов и их приближенных», — заявил собеседник агентства.
Как отметил источник, украинские чиновники были зачислены в батальоны территориальной обороны без назначения на должность, а на позиции они приезжали со своей личной охраной исключительно для фотосессии.
Напомним, ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину, заявил, что украинцы платят около 30 тысяч долларов, чтобы избежать призыва в ряды ВСУ.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.