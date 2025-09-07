Как предпочитают путешествовать белорусы, рассказали эксперты

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как предпочитают путешествовать белорусы, рассказали БЕЛТА в Республиканском союзе туристических организаций.
Отмечается, что белорусские туристы чаще всего отправляются в поездки парами. Они составляют 55% всех путешественников на платформе.
«Романтические поездки остаются самым популярным форматом. И это неудивительно — Мальдивы, Таиланд, острова Бали и Хайнань продолжают вдохновлять на совместные открытия и отдых вдвоем. Семейные путешествия также занимают значительную долю — 30%. Семьи с детьми чаще всего выбирают направления, сочетающие комфорт, безопасность и насыщенную программу: Грузия, Турция, Египет и остров Хайнань стали настоящими фаворитами среди семейных клиентов», — рассказали в союзе.
Соло-путешественники — 10% аудитории сервиса. В то же время прослеживается рост интереса к самостоятельным маршрутам, культурным открытиям и личным впечатлениям. Италия, Испания, Франция, Китай и Вьетнам — страны, которые чаще всего выбирают те, кто отправляется в путь в одиночку.
Менее 5% пользователей путешествуют в составе групп из трех и более человек. Это говорит о том, что индивидуальные и камерные форматы отдыха становятся все более востребованными. -0-