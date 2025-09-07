Как предпочитают путешествовать белорусы, рассказали эксперты

Соло-путешественники — 10% аудитории сервиса. В то же время прослеживается рост интереса к самостоятельным маршрутам, культурным открытиям и личным впечатлениям. Италия, Испания, Франция, Китай и Вьетнам — страны, которые чаще всего выбирают те, кто отправляется в путь в одиночку.