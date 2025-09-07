В Гродно откроют производство современной велотехники

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент — ООО «Велосипеды Макстер» — создаст предприятие по выпуску современной велотехники в СЭЗ «Гродноинвест», сообщили БЕЛТА в СЭЗ «Гродноинвест».
Инвестиционный проект предполагает организацию на участке в районе Грандичи в Гродно производства широкого спектра велосипедной техники для массового сегмента рынка. Производственные мощности будут расположены на арендованных у ОАО «Радиоволна» площадях, которое также является резидентом СЭЗ. Запланировано приобретение высокопродуктивного технологического оборудования.
«Суммарный объем инвестиций в рамках реализации проекта составит порядка 3 млн евро. ООО “Велосипеды Макстер” будет производить велотехнику для массового потребителя. Модельный ряд составит не менее 15 моделей: городские и прогулочные велосипеды, горные (MTB) начального уровня, гибридные (универсальные город/пригород), подростковые и юношеские модели. В перспективе планируется освоить производство городских велосипедов с электроприводом», — рассказали в СЭЗ.
Все велосипеды будут изготавливаться с применением инновационных компонентов, обеспечивающих баланс прочности, надежности и стоимости. Планируется унифицированный дизайн с вариациями по конфигурациям (колеса, навесное оборудование, трансмиссия).
Вся продукция предприятия — импортозамещающая. Предприятие также будет придерживаться стратегии развития экспорта и освоения новых рынков. В среднесрочной перспективе продукция будет поставляться преимущественно на экспорт. -0-