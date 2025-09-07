В Гродно откроют производство современной велотехники

«Суммарный объем инвестиций в рамках реализации проекта составит порядка 3 млн евро. ООО “Велосипеды Макстер” будет производить велотехнику для массового потребителя. Модельный ряд составит не менее 15 моделей: городские и прогулочные велосипеды, горные (MTB) начального уровня, гибридные (универсальные город/пригород), подростковые и юношеские модели. В перспективе планируется освоить производство городских велосипедов с электроприводом», — рассказали в СЭЗ.