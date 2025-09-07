«Жесткий парень»: в Китае объяснили, как Путин трижды спас Пекин от катастрофы

О введении безвизового режима для граждан России 2 сентября заявил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года туристам для въезда в страну нужно будет обладать действующим загранпаспортом сроком на пять или десять лет. Режим будет доступен россиянам, приезжающим в Китай в деловых, туристических целях, для посещения родственников и друзей, а также для транзита.