Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полное лунное затмение в небе Беларуси в объективе БЕЛТА

Сегодня, 7 сентября, с 18.28 до 23.55 наблюдается лунное затмение. Явление доступно для наблюдения в любой точке Беларуси.

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, 7 сентября, с 18.28 до 23.55 наблюдается лунное затмение. Явление доступно для наблюдения в любой точке Беларуси. -0-

БРЕСТГРОДНОМИНСКФото Виолетты Южаковой, Леонида Щеглова, Татьяны Матусевич.