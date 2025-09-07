Полное лунное затмение в небе Беларуси в объективе БЕЛТА

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, 7 сентября, с 18.28 до 23.55 наблюдается лунное затмение. Явление доступно для наблюдения в любой точке Беларуси. -0-
БРЕСТГРОДНОМИНСКФото Виолетты Южаковой, Леонида Щеглова, Татьяны Матусевич.
