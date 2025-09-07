«Диагностировали страшную, тяжелую болезнь»: Симоньян сделала признание в прямом эфире

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сделала тяжелое признание. Она рассказала о серьезных проблемах со здоровьем и предстоящей операции. Признание Маргарита Симоньян сделала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
По словам Маргариты Симоньян, уже в понедельник, 8 сентября, ей предстоит операция.
«За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция… Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами», — сообщила Маргарита Симоньян.
Ранее KP.RU писал о том, что муж журналистки, знаменитый режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, уже не первый месяц лежит в коме. В декабре 2024 года режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий Тигран Кеосаян попал в больницу, где пережил клиническую смерть, вот уже несколько месяцев он находится в коме — его жизнь поддерживает медицинское оборудование.
Маргарита Симоньян ранее рассказывала, что каждый день навещает супруга в больнице и молится за его здоровье, а их дети верят, что папа вернется домой.
Редакция «Комсомольской правды» желает Маргарите Симоньян крепкого здоровья!