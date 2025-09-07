«Диагностировали страшную, тяжелую болезнь»: Симоньян сделала признание в прямом эфире

Ранее KP.RU писал о том, что муж журналистки, знаменитый режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, уже не первый месяц лежит в коме. В декабре 2024 года режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий Тигран Кеосаян попал в больницу, где пережил клиническую смерть, вот уже несколько месяцев он находится в коме — его жизнь поддерживает медицинское оборудование.