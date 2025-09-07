Симоньян сообщила о диагностированном у нее тяжелом заболевании

Врачи диагностировали тяжелое заболевание главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян. Об этом журналистка рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».
— За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом (к одежде Симоньян был прикреплен орден — прим. «ВМ»). Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами, — сказала Симоньян.
О каком конкретно заболевании идет речь, она не уточнила.
При этом супруг журналистки — режиссер Тигран Кеосаян — уже больше полугода находится в коме. В середине июля Симоньян говорила, что улучшения в состоянии мужа нет. Однако в начале августа состояние Кеосаяна, по словам врачей, впервые стало внушать осторожный оптимизм.
В конце июня Симоньян поделилась тем, как изменилась ее жизнь из-за комы супруга. По ее словам, вечерами режиссер брал на руки свою кошку Кьяру, приносил ее в постель и засыпал под ее мурчание, но больше питомец не мурчит.
«Вечерняя Москва» обсудила с врачом, есть ли у Кеосаяна шанс проснуться и восстановиться после столь длительной комы.