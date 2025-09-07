Симоньян сообщила о диагностированном у нее тяжелом заболевании

— За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом (к одежде Симоньян был прикреплен орден — прим. «ВМ»). Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами, — сказала Симоньян.