Режиссер «Слова пацана» Крыжовников внесен в базу «Миротворца»

Режиссер сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Кухня» Жора Крыжовников внесен в базу украинского сайта «Миротворец»*, выяснило агентство РИА Новости.
Как указано на сайте, Жору Крыжовникова внесли в базу за «нарушение государственной границы с целью проникновения в Крым», а также за коммерческую деятельность на полуострове. В частности, на сайте сказано, что в 2021 году он участвовал в съемках сериала «Ваша честь» в Крыму.
Уточняется, что Жора Крыжовников числится в базе соответствующего сайта с декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что режиссера Вуди Аллена внесли в базу «Миротворца».
* По решению суда запрещен в России.