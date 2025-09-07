Ричмонд
Режиссер «Слова пацана» Крыжовников внесен в базу «Миротворца»

Жору Крыжовникова внесли в базу за коммерческую деятельность в Крыму.

Источник: Аргументы и факты

Режиссер сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Кухня» Жора Крыжовников внесен в базу украинского сайта «Миротворец»*, выяснило агентство РИА Новости.

Как указано на сайте, Жору Крыжовникова внесли в базу за «нарушение государственной границы с целью проникновения в Крым», а также за коммерческую деятельность на полуострове. В частности, на сайте сказано, что в 2021 году он участвовал в съемках сериала «Ваша честь» в Крыму.

Уточняется, что Жора Крыжовников числится в базе соответствующего сайта с декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что режиссера Вуди Аллена внесли в базу «Миротворца».

* По решению суда запрещен в России.