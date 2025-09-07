Режиссер «Слова пацана» Крыжовников внесен в базу «Миротворца»

Как указано на сайте, Жору Крыжовникова внесли в базу за «нарушение государственной границы с целью проникновения в Крым», а также за коммерческую деятельность на полуострове. В частности, на сайте сказано, что в 2021 году он участвовал в съемках сериала «Ваша честь» в Крыму.