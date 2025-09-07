Более десяти тысяч человек пришли на прощание с Армани в Милане

В воскресенье на прощание с итальянским модельером Джорджо Армани пришли более десяти тысяч человек, сообщили организаторы церемонии телеканалу Rainews24. Всего за два дня траурный зал посетили свыше 16 тысяч человек.
Церемония прощания проходила в выставочном пространстве Armani/Teatro в Милане. Еще до открытия зала в 09:00 по местному времени в субботу у здания выстроилась очередь из нескольких сотен человек, ожидание занимало полтора-два часа.
Армани скончался в четверг в возрасте 91 года. Как сообщила Armani Group, дизайнер мирно ушел из жизни в окружении близких. В соответствии с его волей, похороны будут закрытыми.
По данным издания Libertà, Армани будет похоронен в семейной усыпальнице в Ривальте под Пьяченцей.