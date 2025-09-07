Ричмонд
Писатель и драматург Робер Хаддечян умер на 100-м году жизни

Утром 6 сентября в возрасте 99 лет скончался писатель, драматург, журналист и редактор Робер Хаддечян. В январе ему могло бы исполниться сто лет. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщило издание Agos.

Утром 6 сентября в возрасте 99 лет скончался писатель, драматург, журналист и редактор Робер Хаддечян. В январе ему могло бы исполниться сто лет. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщило издание Agos.

С 1967 года Хаддечян возглавлял и был автором «Мармары» — ежедневной армянской газеты, издававшейся в Стамбуле с 1940 года. В некрологе, опубликованном в издании, его называют одним из видных и плодовитых представителей современной армянской литературы. Он является автором примерно шестидесяти книг, среди которых особенно известен роман «Потолок».

Хаддечян был членом Союза журналистов Армении, лауреатом его премии «Золотое перо» и обладателем ряда других наград за вклад в литературу и театральное искусство.

Похороны состоятся в среду, 10 сентября, передает «Российская газета».