Писатель и драматург Робер Хаддечян умер на 100-м году жизни

С 1967 года Хаддечян возглавлял и был автором «Мармары» — ежедневной армянской газеты, издававшейся в Стамбуле с 1940 года. В некрологе, опубликованном в издании, его называют одним из видных и плодовитых представителей современной армянской литературы. Он является автором примерно шестидесяти книг, среди которых особенно известен роман «Потолок».