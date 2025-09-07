Российский политолог пояснил, почему Беларусь важна для ШОС

Поясняя тезис о том, что ШОС важна для Беларуси и, соответственно, Беларусь важна для ШОС, политолог обратил внимание на следующее. Беларусь — единственное классическое европейское государство с точки зрения своей географии и менталитета, которое является членом ШОС. Другие государства находятся на стыке Европы и Азии или полностью в Азии.