Российский политолог пояснил, почему Беларусь важна для ШОС

«В рамках ШОС собираются те страны, которые заинтересованы в проведении собственной внешней политики, суверенной внешней политики и развитии экономических моделей, альтернативных Западу», — сказал Фархад Ибрагимов.

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь важна для Шанхайской организации сотрудничества, отметил политолог, преподаватель экономического факультета Российского университета дружбы народов Фархад Ибрагимов в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

По словам политолога, Беларусь последовательно проводит суверенную внешнюю политику. И членство в ШОС прямо указывает на то, что страна является суверенной.

«В рамках ШОС собираются те страны, которые заинтересованы в проведении собственной внешней политики, суверенной внешней политики и развитии экономических моделей, альтернативных Западу», — сказал Фархад Ибрагимов.

Поясняя тезис о том, что ШОС важна для Беларуси и, соответственно, Беларусь важна для ШОС, политолог обратил внимание на следующее. Беларусь — единственное классическое европейское государство с точки зрения своей географии и менталитета, которое является членом ШОС. Другие государства находятся на стыке Европы и Азии или полностью в Азии.

По словам Фархада Ибрагимова, нахождение Беларуси в ШОС добавляет этой организации дополнительного авторитета.

Более того, у Беларуси есть свои предложения — Президент страны Александр Лукашенко их неоднократно озвучивал в рамках тех или иных мероприятий, связанных с ШОС. Эти предложения могут быть полезны организации в целом. -0-

