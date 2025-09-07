Краснокнижный дельфин заплыл в реку вдали от моря в Краснодарском крае

Жители станицы Бриньковской в Приморско-Ахтарском районе Кубани несколько дней наблюдают необычное явление: в реку Бейсуг заплыла черноморская афалина. Очевидцы активно выкладывают видеозаписи дельфина в социальных сетях.
Глава района Максим Бондаренко в Telegram с юмором отметил, что дельфину, судя по всему, понравилось в Бейсугском лимане, и возвращаться в Черное море он пока не собирается.
Событие вызывает интерес, но одновременно тревожит экологов, ведь животное находится вдали от своей привычной среды, что может негативно сказаться на его здоровье. Росприроднадзор оперативно оформил разрешение на проведение обследования афалины.
По данным Южного межрегионального управления Росприроднадзора, дельфин может находиться в лимане от двух до семи дней, что чревато поражением кожи и слизистых оболочек и угрозой гибели.
Разрешение позволит специалистам начать спасательную операцию: направить дельфина к выходу в море и, при необходимости, оказать ветеринарную помощь.
