Симоньян сообщила о тяжелом заболевании и предстоящей операции

Как отметила Симоньян, в ближайшее время ей предстоит операция.

Источник: Аргументы и факты

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян неожиданно раскрыла, что у нее «диагностировали страшную болезнь».

«Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция», — заявила она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Как отметила Симоньян, она приняла решение сообщить о своей болезни, чтобы выразить поддержку россиянам, чьи близкие находятся в зоне проведения спецоперации.

Помимо этого, она напомнила, что ее муж Тигран Кеосаян уже девятый месяц находится в коме после перенесенной в конце прошлого года клинической смерти.

«Как говорят у нас в России, “пришла беда — отворяй ворота”. Вот ворота в нашем доме уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы», — заключила Симоньян.

Добавим, ранее главный редактор телеканала RT сообщила, что у ее супруга появилась реакция на слова и внешние действия.

