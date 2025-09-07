США попытались перехватить данные ВС РФ: что известно о цели самолета Bombardier ARTEMIS II

Американский самолет Bombardier ARTEMIS II, вылетевший из Румынии, попытался перехватить данные ВС России. Борт патрулировал воздушное пространство над Черным морем. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко.
Спикер уточнил, что целью самолета стала информация, передаваемая радиоэлектронными средствами ВС РФ. По его словам, об этом свидетельствует бортовая аппаратура Bombardier ARTEMIS II. Она позволяет осуществлять перехват даных и классификацию радиоизлучающих средств, заверил аналитик.
«В данном конкретном случае самолет Bombardier ARTEMIS II выполнял задание с целью вскрыть возможности и назначение российских радиоэлектронных средств с дальнейшей классификацией перехваченных данных и команд боевого управления группировок войск и объектов вооруженных сил России», — заявил Игорь Коротченко.
Ночью 7 сентября Польша привела самолеты в боевую готовность. Командование отдало такой приказ из-за якобы активности РФ на Украине.