В Могилеве назвали победителей фестиваля «Молодежь — за Союзное государство»

Абсолютным победителем в номинации «Хореография» стал образцовый детский коллектив «Ансамбль современного и эстрадного танца “Славяночка” из Луганска. Ребята поделились, что победа стала для них неожиданностью. Быть первыми, конечно же, хотелось, но и конкуренция была высокой. Песню для постановки своего номера они вытянули на жеребьевке. И как рассказала руководитель коллектива Арина Александрова, музыка подсказала им, что и как нужно делать. И этим отличается этот фестиваль от других. Ведь обычно привозят уже готовые номера, а здесь за полтора дня нужно было поставить что-то абсолютно новое.