В Могилеве назвали победителей фестиваля «Молодежь — за Союзное государство»

7 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилев принимал XVIII фестиваль «Молодежь — за Союзное государство». И сегодня на главной сцене областного центра назвали победителей творческого состязания, передает корреспондент БЕЛТА.
Фестиваль проводился в двух номинациях: хореография и вокал. В Могилеве собрались творческие коллективы и исполнители со всех областей Беларуси и 20 регионов России. В течение трех дней они знакомились, общались, удивляли друг друга своим творчеством, делились опытом, напитывались впечатлениями и эмоциями.
Так, по итогам фестиваля Гран-при в номинации «Вокал» завоевал Эдуард Бирюков из Белгорода. В Беларусь он приехал впервые и остался под приятным впечатлением от приема, города, людей и фестиваля. У него нет профессионального музыкального образования, но это, подчеркивает он, никогда не было преградой для самореализации.
«Здесь ты не просто показываешь себя, свое творчество, а представляешь свой регион и свою страну. Ты понимаешь, что даришь творчество людям, обмениваешься полезными контактами и опытом, — поделился впечатлениями победитель. — И это очень драгоценный опыт, это незабываемые эмоции. Очень жалко, что все заканчивается, но я уверен, что для каждого участника это станет точкой роста, точкой прорыва в своей карьере. Потому что с нами работала очень профессиональная экспертная комиссия, которая дала серьезную обратную связь».
Молодой исполнитель уверен, что увезет с собой не только яркие впечатления, но и перспективы. Ведь в будущем со многими из ребят можно будет делать различные совместные проекты.
Абсолютным победителем в номинации «Хореография» стал образцовый детский коллектив «Ансамбль современного и эстрадного танца “Славяночка” из Луганска. Ребята поделились, что победа стала для них неожиданностью. Быть первыми, конечно же, хотелось, но и конкуренция была высокой. Песню для постановки своего номера они вытянули на жеребьевке. И как рассказала руководитель коллектива Арина Александрова, музыка подсказала им, что и как нужно делать. И этим отличается этот фестиваль от других. Ведь обычно привозят уже готовые номера, а здесь за полтора дня нужно было поставить что-то абсолютно новое.
«Это большой опыт, потому что тебе нужно поставить молниеносно новую постановку, которая должна смотреться качественно, достойно, очень открыто, чтобы в ней был хороший посыл. Поэтому для нас это огромный шаг вперед — как в хореографическом, так и в режиссерском плане. Это был невероятный опыт», — поделилась Арина Александрова. -0-Фото Олега Фойницкого.