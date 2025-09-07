Психотерапевт Кожадей: переработки приводят к колоссальным нагрузкам на организм

Даже если здоровье в порядке, переработки ведут к истощению организма. Согласно теории стресса Ганса Селье, мы можем переносить какие-то нагрузки, но потом в любом случае наступает фаза истощения. В таком случае не выдерживает или психика или организм, это может привести к инфарктам или инсультам.