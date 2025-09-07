Ричмонд
Психотерапевт Кожадей: переработки приводят к колоссальным нагрузкам на организм

Систематические чрезмерные нагрузки могут отражаться на сердце.

Источник: Комсомольская правда

Врач-психотерапевт Екатерина Кожадей рассказала, что регулярная работа в офисе допоздна может привести к фатальным последствиям. Постоянные переработки приводят к колоссальным нагрузкам на организм.

Даже если здоровье в порядке, переработки ведут к истощению организма. Согласно теории стресса Ганса Селье, мы можем переносить какие-то нагрузки, но потом в любом случае наступает фаза истощения. В таком случае не выдерживает или психика или организм, это может привести к инфарктам или инсультам.

Если заболевание есть, то оно будет прогрессировать, если нет, то может развиться. Связано это с тем, что организм просто не успевает восстановиться, чтобы вынести нагрузки.

Параллельно серьезные спортивные нагрузки и вовсе загоняют общее состояние, что человек не может восстановиться.

— Спорт только усиливает нагрузку на сердце. После тренировок тоже нужен период восстановления, — сказала врач порталу Страсти.

В современном мире многие сталкиваются с выгоранием на работе — усталостью, раздражением и ощущением, что силы на исходе. Священник и руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой рассказал Life.ru, как с помощью молитвы можно справиться с этим состоянием.

Ранее, психолог рассказал, что работа во время отпуска может стать причиной выгорания. Если работать во время отпуска, то процесс восстановления нарушается, и к началу рабочего процесса человек возвращается не отдохнувшим, пишет RT.