Масштабные сбои в работе интернета наблюдаются в Объединенных Арабских Эмиратах

Масштабные сбои в работе интернета заметили в ОАЭ. Причина — повреждение подводных кабелей связи в Красном море.
Согласно официальным заявлениям, телеком-операторы работают над решением проблемы.
Компания Etisalat, являющаяся одним из мировых лидеров отрасли, сообщила о ведении работ по устранению сбоя. Ее конкурент, оператор Du, пояснил, что причиной снижения скорости интернета стал разрыв подводной телекоммуникационной магистрали.
Ранее KP.RU сообщал, что в результате повреждения ряда международных кабелей на дне Красного моря пользователи облачного сервиса Microsoft Azure могут испытать ухудшение качества обслуживания или полные сбои.
При этом агентство Bloomberg указывало, что Красное море является узловым пунктом в сети глобальных коммуникаций, обеспечивая соединение и передачу данных между Европой, Африкой и Азией.