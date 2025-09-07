Можно ли привезти для себя из-за границы растения в горшках, рассказали в ГТК

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Можно ли привезти для себя из-за границы растения в горшках, рассказали БЕЛТА в ГТК.
Как пояснили в ведомстве, такое возможно при наличии разрешения на ввоз. «Горшечные растения включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе ЕАЭС, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318. Должностные лица таможни совершают таможенные операции, связанные с выпуском товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, только после предоставления разрешения уполномоченных служб на их ввоз», — рассказали в ГТК.
Товары для личного пользования, в отношении которых установлены запреты и ограничения (в том числе фитосанитарные требования), в обязательном порядке подлежат таможенному декларированию при пересечении границы по красному коридору пункта пропуска. Пассажирскую декларацию можно заполнить непосредственно в пункте пропуска либо заблаговременно. -0-