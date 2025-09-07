Эксперт отметил, что, по различным данным, потери украинской армии за время вооруженного конфликта могут значительно превышать миллион человек. «Все эти потери, между прочим, не по вине России. Не по вине Москвы столько всего утрачено и потеряно. Это по вине тех украинских политиков, которые довели ситуацию до такого формата. И 100% вины даже не на Зеленском как на руководителе государства. Он просто поднес спичку к пороховой бочке. Истоки идут со времен государственного переворота 2014 года», — убежден Александр Тищенко.