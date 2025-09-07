7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истоки военного конфликта в Украине кроются в государственном перевороте 2014 года. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.
Эксперт отметил, что, по различным данным, потери украинской армии за время вооруженного конфликта могут значительно превышать миллион человек. «Все эти потери, между прочим, не по вине России. Не по вине Москвы столько всего утрачено и потеряно. Это по вине тех украинских политиков, которые довели ситуацию до такого формата. И 100% вины даже не на Зеленском как на руководителе государства. Он просто поднес спичку к пороховой бочке. Истоки идут со времен государственного переворота 2014 года», — убежден Александр Тищенко.
Он также прокомментировал распространенное мнение о том, что украинцы и россияне якобы не смогут поддерживать дружественные отношения после этого вооруженного конфликта. Александр Тищенко считает, что многочисленные исторические примеры опровергают подобные заявления.
«Если будет мир, то найдут возможности сосуществования. Примирение произойдет, а ненависть или злоба уйдут», — констатировал эксперт.
По мнению Александра Тищенко, корни русофобии в Украине кроются не в украинском народе: «Эту заразу ему принесли. И как только Запад оставит в покое Украину как некий инструмент или прокси, это пройдет».-0-
