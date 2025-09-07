Россиян предупредили об опасности есть упавшие на землю яблоки

Яблоки, упавшие на землю, то есть падалицу, не стоит есть, даже если срезать поврежденное место. Дело в том, что внутрь плода могут попасть бактерии и опасные токсины, об этом предупредила в разговоре с изданием aif.ru врач-диетолог Евгения Байтурова.