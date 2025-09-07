Ричмонд
Россиян предупредили об опасности есть упавшие на землю яблоки

Диетолог Байтурова: в падалице могут содержаться токсины и тяжелые металлы.

Источник: Комсомольская правда

Яблоки, упавшие на землю, то есть падалицу, не стоит есть, даже если срезать поврежденное место. Дело в том, что внутрь плода могут попасть бактерии и опасные токсины, об этом предупредила в разговоре с изданием aif.ru врач-диетолог Евгения Байтурова.

— Достаточно микротрещины, чтобы в него могли начать проникать различные вредные вещества: бактерии, токсины, а также тяжелые металлы из почвы, следы удобрений, которые вы использовали ранее. Поэтому есть фрукты с земли не рекомендуется , — заявила доктор.

Она уточнила, что особенно внимательными следует быть тех случаях, когда плоды имеют явные повреждения — такие яблоки следует сразу выбросить или отправить в компост.

Фрукты следует собирать сразу после созревания, при этом, на деревьях лучше не оставлять ни одного плода. Особенно важно сорвать испортившиеся на ветках фрукты и убрать всю падалицу, так как это источник болезней, сообщает RT.

А чтобы деревья смогли быстрее восстановиться, их важно подкормить. Подойдут комплексные удобрения с высоким содержанием фосфора, калия и микроэлементов, передает «Москва 24».