Как научить подростков финансовой грамотности: советы психолога

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что мошенники придумали новую схему для кражи денег россиян, теперь в преступных схемах оказываются задействованы дети-школьники. Они звонят напрямую им — например, под видом учителей или завучей. Схема многоэтапна — после звонка «из школы» следует звонок «от следователя». В его ходе происходит дистанционный «осмотр мест хранения денег и ценных вещей». Затем юная и напуганная жертва передает их курьерам.