Как научить подростков финансовой грамотности: советы психолога

Финансовой грамотности следует обучать ребенка с раннего возраста, а в подростковом уже можно доверять повседневные траты, такие, как оплата проезда и телефона, такой совет озвучила в беседе с «РИАМО» педагог-психолог Юлия Еремина.
— Дайте больше финансовой ответственности: пусть оплачивает сам телефон, проезд, обеды. Введите финансовые договоренности: например, если копит на что-то крупное — родители добавляют 20%, — сказала эксперт.
Психолог также посоветовала оформить банковскую карту для подростка и предложить первую подработку: помощь соседям в выгуле собак и уходе за цветами. При этом, важно рассказать ребенку про мошенников, чтобы он не стал жертвой злоумышленников.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что мошенники придумали новую схему для кражи денег россиян, теперь в преступных схемах оказываются задействованы дети-школьники. Они звонят напрямую им — например, под видом учителей или завучей. Схема многоэтапна — после звонка «из школы» следует звонок «от следователя». В его ходе происходит дистанционный «осмотр мест хранения денег и ценных вещей». Затем юная и напуганная жертва передает их курьерам.