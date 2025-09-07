Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Романа Абрамовича заподозрили в коррупции и отмывании денег на Джерси

Власти острова Джерси начали уголовное расследование в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича, которого подозревают в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на документы из Федерального уголовного суда Швейцарии.

Власти острова Джерси начали уголовное расследование в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича, которого подозревают в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на документы из Федерального уголовного суда Швейцарии.

Следователи намерены выяснить источники состояния Абрамовича, накопленного в период «хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах». В рамках расследования власти Джерси направили в швейцарские суды запросы для получения информации о банковских счетах компаний, связанных с миллиардером.

Адвокаты Абрамовича отвергли все обвинения, назвав предположения о его причастности к преступной деятельности ложными, говорится в статье.

Ранее власти Великобритании пригрозили российскому бизнесмену Роману Абрамовичу судебным процессом, потребовав передать Украине выручку от продажи английского футбольного клуба «Челси». Как происходили покупка и продажа клуба и чего он достиг под руководством миллиардера, рассказывает «Вечерняя Москва».

Узнать больше по теме
Роман Абрамович: биография, бизнес, личная жизнь, состояние
В истории современного российского бизнеса несколько предпринимателей сыграли особо заметную роль. Один из них — Роман Абрамович, которого еще с конца 90-х называли влиятельным олигархом. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше