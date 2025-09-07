Романа Абрамовича заподозрили в коррупции и отмывании денег на Джерси

Следователи намерены выяснить источники состояния Абрамовича, накопленного в период «хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах». В рамках расследования власти Джерси направили в швейцарские суды запросы для получения информации о банковских счетах компаний, связанных с миллиардером.