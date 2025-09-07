Романа Абрамовича заподозрили в коррупции и отмывании денег на Джерси

Власти острова Джерси начали уголовное расследование в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича, которого подозревают в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на документы из Федерального уголовного суда Швейцарии.
Следователи намерены выяснить источники состояния Абрамовича, накопленного в период «хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах». В рамках расследования власти Джерси направили в швейцарские суды запросы для получения информации о банковских счетах компаний, связанных с миллиардером.
Адвокаты Абрамовича отвергли все обвинения, назвав предположения о его причастности к преступной деятельности ложными, говорится в статье.
Ранее власти Великобритании пригрозили российскому бизнесмену Роману Абрамовичу судебным процессом, потребовав передать Украине выручку от продажи английского футбольного клуба «Челси». Как происходили покупка и продажа клуба и чего он достиг под руководством миллиардера, рассказывает «Вечерняя Москва».