Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, чем опасно использование чужих наушников

Лор Евсикова: использование чужих наушников ведет к передаче вирусов и бактерий.

Источник: Комсомольская правда

Использование чужих наушники, особенно если речь идет про, так называемые, вкладыши, может негативно сказаться на здоровье. Чем это грозит, и как может отразиться на слухе, сообщила в разговоре с изданием «Газета.Ru» врач-оториноларинголог Марина Евсикова.

— Отрицательно влияет на здоровье ушей использование чужих наушников, особенно внутриканального типа. Это повышает риск попадания вирусов и бактерий, что может привести к воспалению наружного слухового прохода, в результате которого происходит временное снижение слуха, — заявила медик.

Доктор добавила, что рекомендуется контролировать уровень громкости при прослушивании в наушниках музыки. Также важно раз в год проходить профилактический осмотр оториноларинголога и исследовать слух с помощью аудиограммы.

Ранее 360.ru сообщил, что наименее вредными считаются полноразмерные наушники с активным шумоподавлением. Они помогают изолировать ухо от внешних звуков и позволяют комфортно слушать музыку на небольшой громкости.