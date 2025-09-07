Стало известно, чем опасно использование чужих наушников

Использование чужих наушники, особенно если речь идет про, так называемые, вкладыши, может негативно сказаться на здоровье. Чем это грозит, и как может отразиться на слухе, сообщила в разговоре с изданием «Газета.Ru» врач-оториноларинголог Марина Евсикова.