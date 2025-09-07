Стало известно, чем опасно использование чужих наушников

Использование чужих наушники, особенно если речь идет про, так называемые, вкладыши, может негативно сказаться на здоровье. Чем это грозит, и как может отразиться на слухе, сообщила в разговоре с изданием «Газета.Ru» врач-оториноларинголог Марина Евсикова.
— Отрицательно влияет на здоровье ушей использование чужих наушников, особенно внутриканального типа. Это повышает риск попадания вирусов и бактерий, что может привести к воспалению наружного слухового прохода, в результате которого происходит временное снижение слуха, — заявила медик.
Доктор добавила, что рекомендуется контролировать уровень громкости при прослушивании в наушниках музыки. Также важно раз в год проходить профилактический осмотр оториноларинголога и исследовать слух с помощью аудиограммы.
Ранее 360.ru сообщил, что наименее вредными считаются полноразмерные наушники с активным шумоподавлением. Они помогают изолировать ухо от внешних звуков и позволяют комфортно слушать музыку на небольшой громкости.