Врач рассказала, чем никогда нельзя запивать водку

Ранее Life.ru сообщил, что сладкие ликёры и алкогольные коктейли способны нанести двойной вред здоровью: как через спирт, так и через сахар. А так как алкоголь обезвоживает организм, его стоит чередовать с водой. Кроме того, поддержка водного баланса снижает риск похмелья.