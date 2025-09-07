Врач рассказала, чем никогда нельзя запивать водку

Крепкий алкоголь запрещено смешивать с кофе или другими напитками, содержащими кофеин. Дело в том, что такое сочетание губительно влияет на сердце, об этом заявила в беседе с изданием Lenta.ru гастроэнтеролог Ольга Чистик.
— Энергетики, крепкий кофе и чай не стоит сочетать с водкой, так как они маскируют опьянение. Также эти напитки ускоряют всасывание этанола в кровь, что приводит к перегрузке сердца и нервной системы. Итог — повышенный риск аритмий, обезвоживания, тахикардия, — объяснила медик.
Доктор добавила, что кола и другие сладкие газировки — также не лучший выбор для коктейлей. Они создают нагрузку на печень и поджелудочную железу, а также приведут к усилению похмельного синдрома.
Ранее Life.ru сообщил, что сладкие ликёры и алкогольные коктейли способны нанести двойной вред здоровью: как через спирт, так и через сахар. А так как алкоголь обезвоживает организм, его стоит чередовать с водой. Кроме того, поддержка водного баланса снижает риск похмелья.