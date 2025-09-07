Кинолог дал советы по выбору безопасной зоогостиницы для питомца

Следственный комитет Московской области ранее возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными после того, как порядка 50 человек, включая блогеров Эльдара Джарахова и Адель Вейгель, рассказали, что в зоогостинице их питомцы содержались в тесноте и антисанитарии, а проблемы с поведением собак тут «исправлялись» жаждой, голодом и ошейниками с электрошоком, сообщил RT.