Кинолог дал советы по выбору безопасной зоогостиницы для питомца

Отправлять питомцев в зоогостиницу на время отпуска или командировки владельцев — давно уже стало привычной практикой в России. Однако, важно убедиться, чтобы передержка была безопасной для хвостатого любимца. На что обратить внимание при выборе зоогостиницы, рассказал «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.
— Все условия прописываются в договоре, в котором также будет указана ответственность за здоровье вашей собаки. Если догситтер не заключает договор, от услуг нужно отказаться. Хорошие зоогостиницы оснащены современными боксами, безопасным покрытием, климат-контролем. Иногда — камерами видеонаблюдения, с возможностью в любой момент наблюдать за питомцем, — рассказал эксперт.
Специалист добавил, что также у владельца должна быть возможность созвонов или регулярного общения в мессенджере на период отсутствия, ему могут быть предоставлены фото или видео питомца.
Следственный комитет Московской области ранее возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными после того, как порядка 50 человек, включая блогеров Эльдара Джарахова и Адель Вейгель, рассказали, что в зоогостинице их питомцы содержались в тесноте и антисанитарии, а проблемы с поведением собак тут «исправлялись» жаждой, голодом и ошейниками с электрошоком, сообщил RT.