Химик объяснил, чем может навредить йод

Химик Панов: йод может замедлять процесс заживления и провоцировать инфекции.

Источник: Комсомольская правда

Привычка заливать любую рану йодом, оказывается, не всегда безопасна. Дело в том, что йод может замедлить процесс заживления, об этом предупредил в беседе с изданием Lenta.ru химик Алексей Панов.

— Йод при нанесении на поврежденную кожу разрушает белки тканей организма, что приводит к образованию плотной корки. В результате заживление замедляется, а риск вторичного инфицирования возрастает. Особенно опасно использование йода на глубоких ранах, ожогах, слизистых оболочках и в области глаз, — заявил эксперт.

Специалист уточнил, что иногда использование йода может спровоцировать даже развитие химических ожогов, раздражения и аллергических реакций. Однако, оно все же рекомендуется, если нет доступа к более щадящим антисептикам.

Ранее «Известия» сообщили, что от прикладывания листа подорожника лечебного эффекта также не будет, это миф, которому не стоит доверять. Есть вероятность нанести вред своему здоровью: даже на самых полезных растениях скапливается большое количество микробов с земли, пыли и экскрементов животных, а также других вредных веществ.