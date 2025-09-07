Химик объяснил, чем может навредить йод

Ранее «Известия» сообщили, что от прикладывания листа подорожника лечебного эффекта также не будет, это миф, которому не стоит доверять. Есть вероятность нанести вред своему здоровью: даже на самых полезных растениях скапливается большое количество микробов с земли, пыли и экскрементов животных, а также других вредных веществ.