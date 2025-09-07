Химик объяснил, чем может навредить йод

Привычка заливать любую рану йодом, оказывается, не всегда безопасна. Дело в том, что йод может замедлить процесс заживления, об этом предупредил в беседе с изданием Lenta.ru химик Алексей Панов.
— Йод при нанесении на поврежденную кожу разрушает белки тканей организма, что приводит к образованию плотной корки. В результате заживление замедляется, а риск вторичного инфицирования возрастает. Особенно опасно использование йода на глубоких ранах, ожогах, слизистых оболочках и в области глаз, — заявил эксперт.
Специалист уточнил, что иногда использование йода может спровоцировать даже развитие химических ожогов, раздражения и аллергических реакций. Однако, оно все же рекомендуется, если нет доступа к более щадящим антисептикам.
Ранее «Известия» сообщили, что от прикладывания листа подорожника лечебного эффекта также не будет, это миф, которому не стоит доверять. Есть вероятность нанести вред своему здоровью: даже на самых полезных растениях скапливается большое количество микробов с земли, пыли и экскрементов животных, а также других вредных веществ.