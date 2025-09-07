Как сообщает канал «Госплан ENERGO», стоимость промышленной электроэнергии в Великобритании достигла рекордного значения, что серьезно подрывает конкурентоспособность национальной экономики.
Текущие данные показывают, что предприятия в Великобритании тратят на электричество почти в два раза больше, чем компании в ЕС, и в три раза больше, чем в США или Китае.
По оценкам экспертов, действующая политика достижения углеродной нейтральности (Net Zero) провоцирует деиндустриализацию. Высокая стоимость энергии, обусловленная этой политикой, подрывает инвестиционную привлекательность и стимулы для роста промышленного сектора. При этом власти продолжают жестко следовать курсу, не предлагая бизнесу компенсирующих мер поддержки.
