«Двойной тариф»: Британская промышленность оказалась в разы дороже европейской

Британия платит за электричество вдвое больше конкурентов из ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает канал «Госплан ENERGO», стоимость промышленной электроэнергии в Великобритании достигла рекордного значения, что серьезно подрывает конкурентоспособность национальной экономики.

Текущие данные показывают, что предприятия в Великобритании тратят на электричество почти в два раза больше, чем компании в ЕС, и в три раза больше, чем в США или Китае.

По оценкам экспертов, действующая политика достижения углеродной нейтральности (Net Zero) провоцирует деиндустриализацию. Высокая стоимость энергии, обусловленная этой политикой, подрывает инвестиционную привлекательность и стимулы для роста промышленного сектора. При этом власти продолжают жестко следовать курсу, не предлагая бизнесу компенсирующих мер поддержки.

Ранее газета Bild сообщала, что для Германии спрогнозировали дефицит электроэнергии в ближайшие годы.