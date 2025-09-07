HR-эксперт Екатерина Великая: острее всего дефицит кадров в строительстве

HR-эксперт Екатерина Великая назвала отрасли, в которых есть самый высокий дефицит кадров. По словам эксперта, острее всего этот вопрос стоит в строительной сфере. Из-за нехватки рабочих специальностей государство активно поддерживает выпускников, которые принимают решение после 9 класса пойти учиться на рабочие специальности.
Дефицит кадров сохраняется не только в строительной отрасли, но и в промышленности.
— Как мне кажется, государство понимает необходимость в рабочих специальностях, — сказала Екатерина NEWS.ru.
В настоящий момент в России практически на всех рабочих специальностях — в промышленности, в строительной отрасли — работают в основном мигранты. Особенно остро проблема кадров стоит в регионах, так как люди из регионов стремятся в Москву, где заработная плата выше.
Ранее обсуждалось, что введение четырехдневной рабочей недели потребует дополнительного персонала, что усилит и без того имеющийся кадровый голод.