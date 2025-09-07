Дачникам рассказали, как поливать садовые растения осенью

С наступлением осени полив деревьев и кустарников не должен останавливаться, так как растения обязательно должны насытиться влагой перед холодами. Такой совет озвучил в разговоре с NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
— Осенний полив крайне важен для деревьев и кустарников. Насыщенные влагой растения гораздо лучше переносят зимние морозы и перепады температур. Проводить его следует после листопада, но до наступления устойчивых заморозков, — заявил собеседник издания.
Специалист также посоветовал продолжать поливать газон, а многолетники замульчировать компостом.
