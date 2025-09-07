Дачникам рассказали, как поливать садовые растения осенью

Ранее KP.RU рассказал, что выгоднее всего покупать дачу осенью, в этот период спрос на садовые участки обычно снижается. К тому же, осенью прекрасно видно реальное положение дел на участке. Можно оценить, как территория справляется с дождями, не возникает ли подтопление и каково состояние почвы.