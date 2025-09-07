Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дачникам рассказали, как поливать садовые растения осенью

Осенний полив крайне важен для деревьев и кустарников.

Источник: Комсомольская правда

С наступлением осени полив деревьев и кустарников не должен останавливаться, так как растения обязательно должны насытиться влагой перед холодами. Такой совет озвучил в разговоре с NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

— Осенний полив крайне важен для деревьев и кустарников. Насыщенные влагой растения гораздо лучше переносят зимние морозы и перепады температур. Проводить его следует после листопада, но до наступления устойчивых заморозков, — заявил собеседник издания.

Специалист также посоветовал продолжать поливать газон, а многолетники замульчировать компостом.

Ранее KP.RU рассказал, что выгоднее всего покупать дачу осенью, в этот период спрос на садовые участки обычно снижается. К тому же, осенью прекрасно видно реальное положение дел на участке. Можно оценить, как территория справляется с дождями, не возникает ли подтопление и каково состояние почвы.