Россиянам назвали новогодние маршруты для погружения в сказку

Сезон летних отпусков подошел к концу, а значит самое время планировать новогодние каникулы. Куда отправиться, чтобы погрузиться в сказочную атмосферу, рассказала в беседе с изданием NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь.
— По России рассматривают новогодние экскурсии в Великий Устюг, особенно для семей с детьми. Новогодняя сказка, Дед Мороз — каждый родитель хочет подарить эту сказку своему ребенку. Кроме того, можно рассмотреть Кострому, потому что там Снегурочка — это ее родина, — считает эксперт.
По словам специалиста, Великий Устюг может порадовать не только детей, но и взрослых, которые хотят окунуться в сказку. Однако, бронировать отели здесь лучше за несколько месяцев до Нового года.
Ранее KP.RU сообщил, что Великий Устюг считается родиной российского Деда Мороза. Это место действительно очень древнее и самобытное, с богатой историей и уникальной архитектурой. Здесь вы увидите, как живет главный новогодний персонаж и отправить письмо с обратным адресом «от Деда Мороза».