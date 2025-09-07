Ричмонд
Врач перечислила нетипичные признаки язвы желудка

Язва желудка проявляется ознобом, потливостью.

Источник: Комсомольская правда

Язва желудка проявляется не только болью в животе, иногда симптомами может быть апатия или сильная слабость. Об этом сообщила в разговоре с изданием NEWS.ru гастроэнтеролог Елена Пехотина.

— Боль в животе по ночам и после еды не является нормой. Язва желудка также проявляется ознобом, потливостью, апатией и сильной слабостью, — цитирует издание собеседницу.

Доктор подчеркнула, что важно обратиться за помощью к врачу, а не обращаться к народной медицине, так как самолечение лишь маскирует симптомы, создавая ложное ощущение улучшения, в то время как язва прогрессирует.

Ранее KP.RU рассказал, что многие продукты для больных язвой совершенно неприемлемы по той причине, что они вызывают раздражение слизистой, долго перевариваются и провоцируют кровотечения. Исключена вся жирная, острая, соленая, кислая, жареная пища. Нужно отказаться от белокочанной капусты, редьки, огурцов, бобовых. Также в список запрещенных продуктов попадают крепкий чай и кофе, цитрусовые, домашняя выпечка.