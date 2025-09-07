Терапевт назвала худшую закуску к алкоголю

Закусывать спиртное блюдами из грибов — одна из худших идей, так как данное сочетание может спровоцировать тяжелую интоксикацию и почечную недостаточность. Об этом предупредила в беседе с корреспондентом NEWS.ru врач-терапевт Дарья Умрик.
— Употребление алкоголя с грибами может спровоцировать сильнейшую интоксикацию. Такое комбо может не только вызвать тошноту, рвоту, диарею, удушье и слабость, но и стать причиной почечной и печеночной недостаточности, — объяснила медик.
Доктор напомнила, что токсины ядовитых грибов не разрушаются при варке или жарке. А алкоголь, в свою очередь, нарушает процесс расщепления токсинов и, к тому же, способствует обезвоживанию и нарушению водно-солевого баланса.
Ранее KP.RU сообщил, что лучше не закусывать горячительные напитки шашлыком, копченой колбасой и жирными сырами. Если организм не справится, то это сможет привезти к гепатиту или панкреатиту.