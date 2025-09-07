Ричмонд
«Собираемся очистить наши города»: Трамп сделал заявление по войне с Чикаго

Трамп заверил, что США не планируют развязывать войну с Чикаго.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением по отношениям Соединенных Штатов с американским же городом Чикаго. В беседе с журналистами он прокомментировал свой пост про депортации. Дональд Трамп заверил, что Вашингтон не планирует развязывать войну с Чикаго, транслирует New York Times.

Хозяин Белого дома добавил, что его пост не был угрозой. Однако американские журналисты, исходя из их реакции, оценили публикацию именно с этой стороны.

«Мы не собираемся воевать. Мы собираемся очистить наши города», — заявил Дональд Трамп.

В своем посте хозяин Белого дома ранее сообщил, что Чикаго вскоре узнает, в чем смысл нового названия Пентагона «Министерство войны». Он также выразил любовь к депортациям, намекнув на изгнание мигрантов из США. К сообщению Дональд Трамп прикрепил с свое фото.

