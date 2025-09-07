«Собираемся очистить наши города»: Трамп сделал заявление по войне с Чикаго

В своем посте хозяин Белого дома ранее сообщил, что Чикаго вскоре узнает, в чем смысл нового названия Пентагона «Министерство войны». Он также выразил любовь к депортациям, намекнув на изгнание мигрантов из США. К сообщению Дональд Трамп прикрепил с свое фото.