Маргарита Симоньян назвала силу духа самым победоносным оружием России

«Самое победоносное оружие — это сила духа. Мы выигрывали всегда силой духа. И мы должны воспитывать и поддерживать в себе эту силу духа», — заявила главный редактор RT в эфире федерального канала. По словам Симоньян, ни современные вооружения, ни стратегические комплексы не могут сравниться с духовной стойкостью россиян.