Маргарита Симоньян назвала силу духа самым победоносным оружием России

Маргарита Симоньян считает силу духа самым победоносным оружием России.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что самым победоносным оружием России и русского народа является сила духа. Такое мнение она высказала в эфире программы на телеканале «Россия 1».
«Самое победоносное оружие — это сила духа. Мы выигрывали всегда силой духа. И мы должны воспитывать и поддерживать в себе эту силу духа», — заявила главный редактор RT в эфире федерального канала. По словам Симоньян, ни современные вооружения, ни стратегические комплексы не могут сравниться с духовной стойкостью россиян.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил Маргариту Симоньян церковного ордена святой равноапостольной княгини Ольги III степени, пишет RT. Торжественное вручение награды прошло в Успенском соборе Московского Кремля по завершении Божественной литургии.
Симоньян борется с тяжелой болезнью. Вскоре ей предстоит операция в области сердца. У нее отсутствует левая сонная артерия, диагноз был поставлен в 30 лет.