Россияне могут рассчитывать на пенсию, даже если никогда не работали: о госвыплатах

Люди, которые не работали, также могут рассчитывать на социальную пенсию. Ее назначают в случае потери кормильца или получения инвалидности. Если речь идет о выплатах по старости, на них претендуют все граждане РФ, в том числе, не имеющие трудового стажа или отработавшие менее 15 лет.