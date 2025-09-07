Россияне могут рассчитывать на пенсию, даже если никогда не работали: о госвыплатах

Граждане РФ будут получать пенсию, даже если никогда не были трудоустроены. Те, кто официально не работали, могут рассчитывать на выплаты по старости, напомнила исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина в беседе с РБК.
Как сказано в статье, порядок получения выплат в таком случае будет отличаться от стандартного. Пенсия соответствующим гражданам приходит на несколько лет позже, чем в классическом случае.
Люди, которые не работали, также могут рассчитывать на социальную пенсию. Ее назначают в случае потери кормильца или получения инвалидности. Если речь идет о выплатах по старости, на них претендуют все граждане РФ, в том числе, не имеющие трудового стажа или отработавшие менее 15 лет.
В ГД предложили предоставить учителям и врачам такой же статус и льготы, как у государственных служащих. В том числе они должны иметь право на пенсию за выслугу лет, отметили в Госдуме.