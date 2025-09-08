Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Натальин день 8 сентября, который называют Овсяница

Узнали приметы и запреты на 8 сентября, когда празднуют Натальин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 8 сентября вспоминает святую Наталью. В народе принято отмечать Натальин день. Вместе с тем есть еще одно название — Овсяница. Согласно приметам, с названной даты начинали косить овес.

Что нельзя делать 8 сентября.

Не следует быть в плохом настроении. Предки верили, что это может обернуться чередой неприятностей. Кроме того, супругам, а также членам семьи нельзя ссориться. Предки верили, что восстановить отношения будет довольно сложно.

Что можно делать 8 сентября.

По традиции, 8 сентября было принято ходить в церковь, молиться святой. У нее просили супружеского счастья, а также хороших взаимоотношений с родственниками.

Согласно приметам, если с дуба и березы еще не опали листья, то зима окажется морозной. В том случае, если в лесу много опят, то Бабьего лета не будет. Гром в указанную дату говорит про теплую осень.

Тем временем Минтруда сказало, кому запрещено снижать зарплату в Беларуси.

Ранее Белстат назвал районы Беларуси с самой высокой зарплатой.

Кстати, белорусская певица Алена Ланская сделала признание о браке, разводе и двух кошках: «Видимо, кто-то очень сильно не желает, чтобы я была счастлива».