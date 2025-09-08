Что можно и нельзя делать в Натальин день 8 сентября, который называют Овсяница

Православная церковь 8 сентября вспоминает святую Наталью. В народе принято отмечать Натальин день. Вместе с тем есть еще одно название — Овсяница. Согласно приметам, с названной даты начинали косить овес.
Что нельзя делать 8 сентября.
Не следует быть в плохом настроении. Предки верили, что это может обернуться чередой неприятностей. Кроме того, супругам, а также членам семьи нельзя ссориться. Предки верили, что восстановить отношения будет довольно сложно.
Что можно делать 8 сентября.
По традиции, 8 сентября было принято ходить в церковь, молиться святой. У нее просили супружеского счастья, а также хороших взаимоотношений с родственниками.
Согласно приметам, если с дуба и березы еще не опали листья, то зима окажется морозной. В том случае, если в лесу много опят, то Бабьего лета не будет. Гром в указанную дату говорит про теплую осень.
Тем временем Минтруда сказало, кому запрещено снижать зарплату в Беларуси.
Ранее Белстат назвал районы Беларуси с самой высокой зарплатой.
Кстати, белорусская певица Алена Ланская сделала признание о браке, разводе и двух кошках: «Видимо, кто-то очень сильно не желает, чтобы я была счастлива».