В Новосибирске Чугай оценил риск всеобщей мобилизации в России после 21 сентября

Вместе с тем Чугай выразил надежду, что мобилизации удастся избежать благодаря дипломатическим усилиям, модернизации армии и перевооружению, а также активной работе добровольцев и контрактников. «Всеобщая мобилизация является крайней мерой, и руководство предпримет всё возможное, чтобы ее избежать», — подчеркнул эксперт.