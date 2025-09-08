В Новосибирске Чугай оценил риск всеобщей мобилизации в России после 21 сентября

В Новосибирске военный эксперт Александр Чугай прокомментировал, ждёт ли россиян новая мобилизация в рамках СВО.
По его словам, вероятность всеобщей мобилизации после 21 сентября 2025 года зависит от развития ситуации на Украине и степени вовлеченности других стран в конфликт.
«Если боевые действия затянутся и потребуется значительное увеличение численности войск, вероятность мобилизации возрастет», — пояснил Чугай.
Эксперт отметил, что контрактная армия не способна полностью заменить мобилизационный резерв при крупномасштабном конфликте. Российская доктрина предусматривает всеобщую мобилизацию только в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны.
Вместе с тем Чугай выразил надежду, что мобилизации удастся избежать благодаря дипломатическим усилиям, модернизации армии и перевооружению, а также активной работе добровольцев и контрактников. «Всеобщая мобилизация является крайней мерой, и руководство предпримет всё возможное, чтобы ее избежать», — подчеркнул эксперт.
