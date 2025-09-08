Индия заинтересовалась добычей полезных ископаемых на Дальнем Востоке

Президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани для ТАСС сообщил о заинтересованности индийских компаний в разработке месторождений полезных ископаемых на Дальнем Востоке.
«На полях ВЭФ важным направлением работы для меня является поддержка стратегического видения моего правительства в отношении российского Дальнего Востока. Он открывает широкие возможности для инвестиций индийских компаний, при этом ресурсы региона будут востребованы на индийском рынке», — пояснил Котвани.
Президент альянса выразил надежду, что итогом форума станет понимание взаимовыгодного сотрудничества: создания возможностей для инвесторов из Индии и обеспечения прибыли для дальневосточных регионов России за счет их средств и опыта.
Ранее на полях ВЭФ первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что Москва стремится достичь $100 млрд товарооборота между Россией и Индией.