Индия заинтересовалась добычей полезных ископаемых на Дальнем Востоке

В Индии намерены разрабатывать месторождения полезных ископаемых на Дальнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани для ТАСС сообщил о заинтересованности индийских компаний в разработке месторождений полезных ископаемых на Дальнем Востоке.

«На полях ВЭФ важным направлением работы для меня является поддержка стратегического видения моего правительства в отношении российского Дальнего Востока. Он открывает широкие возможности для инвестиций индийских компаний, при этом ресурсы региона будут востребованы на индийском рынке», — пояснил Котвани.

Президент альянса выразил надежду, что итогом форума станет понимание взаимовыгодного сотрудничества: создания возможностей для инвесторов из Индии и обеспечения прибыли для дальневосточных регионов России за счет их средств и опыта.

Ранее на полях ВЭФ первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что Москва стремится достичь $100 млрд товарооборота между Россией и Индией.