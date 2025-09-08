Что делать из тыквы

Тыква — это настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, подаренный нам щедрой осенью. Этот солнечный овощ обладает не только неповторимым вкусом, но и огромной пользой для здоровья. Богатая клетчаткой тыква способствует улучшению пищеварения, а высокое содержание витаминов А и С поддерживает иммунитет и здоровье кожи. Возможности использования тыквы в кулинарии практически безграничны.