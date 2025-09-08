Что делать из тыквы

Тыква — это настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, подаренный нам щедрой осенью. Этот солнечный овощ обладает не только неповторимым вкусом, но и огромной пользой для здоровья. Богатая клетчаткой тыква способствует улучшению пищеварения, а высокое содержание витаминов А и С поддерживает иммунитет и здоровье кожи. Возможности использования тыквы в кулинарии практически безграничны.
РЕЦЕПТЫ ИЗ ТЫКВЫ.
1. Тыквенный суп-пюре. Рецепт.
1 кг тыквы, 1 большая луковица, 1 средняя морковь, 250 мл сливок 10%, растительное масло, соль, сухарики и тыквенные семечки по желанию, зелень.
Лук мелко нарезать и обжарить слегка на растительном масле в кастрюле с толстым дном. Добавить морковь. Слегка обжарить морковь и добавить тыкву, нарезанную небольшими кубиками. Налить воды, чтобы она слегка покрывала тыкву. Добавить соль. Накрыть крышкой и варить 20 минут.
При помощи погружного блендера измельчить овощи. Добавить сливки. Довести до кипения и снять с огня.
Разлить суп по тарелкам, при желании украсив зеленью, чищенными тыквенными семечками или сухариками.
2. Тыквенные котлеты. Рецепт.
150 г тыквы, 150 г капусты, 100 г моркови,¾ стакана молока30 г сливочного масла1 шт. яйцо0,5 ч. л. соли3−4 ст.л. манной крупыспеции по вкусусухари для панировки.
Все овощи почистить и помыть. Морковь и тыкву натереть на крупной терке. Капусту мелко нашинковать.
Кастрюлю или сотейник с толстым дном поставить на огонь. Добавить сливочное масло, молоко и морковь. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 10 минут. Добавить тыкву и капусту, соль, специи. Продолжить потушить около 20 минут.
Когда овощи будут готовы, медленно, постоянно помешивая, ввести манную крупу. Не переставая мешать, чтоб не было комочков, варить 7−10 минут.
Овощную массу переложить в чашку и дать остыть. Добавить яйцо, хорошо перемешать.
Влажными руками сформировать небольшие котлетки. Обвалять их в панировочных сухарях. Обжарить с двух сторон на растительном масле на хорошо разогретой сковороде.
3. Драники с тыквой. Рецепт.
250 г картофеля, 250 г тыквы, 1 шт. яйцо, 1,5 ст. л. муки, 0,5 ч. л. соли-растительное масло.
Овощи почистить и помыть, натереть на крупной терке. Добавить яйцо, муку и соль. Все перемешать.
Хорошо разогреть сковороду. Налить немного растительного масла. Столовой ложкой выложить небольшое количество теста. Обжарить драники с двух сторон до румяной корочки.
4. Сладкий пирог с тыквой. Рецепт.
При всей своей простоте он очень вкусный. Если ваши родные не любят тыкву, то не переживайте. Тыква не доминирует, а гармонично создает общий великолепный вкус.
500 г готового слоеного теста, 70 г грецких орехов, 300 г тыквы, 100 г изюма или вяленой клюквы, 2−3 ст. л сахара, корица, молотый имбирь по вкусу.
Тыкву натереть на крупной терке. Орехи измельчить ножом, добавить клюкву или изюм, сахар и специи. Перемешать. Слоеное тесто раскатать 0,4−0,3 см.
Начинку распределить по всему тесту, скатать в рулет. Нарезать рулет небольшими кусочками 8−10 см. Переложить кусочки рулета на противень, застеленный ковриком для запекания. Выпекать при 180−200 градусов 25−35 мин.
Готовый пирог сверху можно присыпать корицей.
5. Тыквенные панкейки. Рецепт.
300 г тыквенного пюре, 250 г муки, 2 яйца, 80 г сахара, 40 г сливочного масла, 10 разрыхлителя для теста, 200 мл молока, щепотка соли.
Для начала необходимо приготовить тыквенное пюре. Для этого очищенную тыкву нарезаем кубиками, заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке при 200С в течение 25 минут. Готовую тыкву при помощи блендера необходимо пюрировать. Тыквенное пюре готово.
Сливочное масло положите в чашку и растопите в микроволновке или на водяной бане.
В отдельной чаше взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте молоко и сливочное масло. Еще раз взбейте, чтобы насытить смесь воздухом.
Добавьте тыквенное пюре, перемешайте. Смешайте муку и разрыхлитель. Просейте мучную смесь к основной массе. Перемешайте.
Выпекайте панкейки с двух сторон на хорошо разогретой сухой сковороде, без использования масла. Для 1 панкейка на сковороду выкладывайте 2 столовые ложки теста.
