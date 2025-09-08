Лунный гороскоп на 8 сентября 2025 года для всех знаков зодиака

8 сентября 2025 года Луна находится в убывающей фазе, переходя из созвездия Рыб в созвездие Овна в течение дня. Это 16−17 лунный день, что делает его временем завершения дел, подведения итогов и очищения. Убывающая Луна в Рыбах с утра усиливает интуицию, эмоциональность и чувствительность, побуждая к внутреннему размышлению и духовным практикам. Однако после перехода Луны в Овна во второй половине дня энергия становится более динамичной, побуждая к активным действиям, но с риском импульсивности. Полное лунное затмение, произошедшее накануне (7 сентября в Рыбах), всё ещё оказывает влияние, усиливая эмоциональный фон и требуя осторожности в принятии важных решений. Этот день подходит для завершения старых проектов, очищения пространства и размышлений о будущем, но не для начала новых масштабных дел.