8 сентября: какой сегодня праздник

8 сентября — это понедельник, 251-й день года, до конца года осталось 114 дней.

8 сентября — это понедельник, 251-й день года, до конца года осталось 114 дней.

Праздники 8 сентября 2025.

День Бородинского сражения — памятная дата в честь славы русского воинства. День поминовения защитников Ленинграда — дань уважения героям блокады Ленинграда в период Второй мировой войны. Международный день грамотности — учреждён ЮНЕСКО для напоминания о важности образования и грамотности как инструментов развития общества. Международный день солидарности журналистов — посвящён роли СМИ в защите правды и демократических ценностей. Всемирный день физиотерапии — призван показать важность реабилитации. День извинений — неформальный праздник, побуждающий к искренним извинениям и примирению. День финансиста — профессиональный праздник работников финансовой сферы.

Православные праздники 8 сентября 2025.

Сретение Владимирской иконы Божией Матери — в память о перенесении Владимирской иконы в Москву в 1395 году. День памяти мучеников Адриана и Наталии — почитание супругов, принявших мученическую смерть за веру в IV веке. Память священномучеников Георгия Коссова, Виктора Элланского, Димитрия Морозова, Петра Иевлева и Романа Медведя — почитание новомучеников XX века. Почитание Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление» — праздник в честь чудотворной иконы.

Приметы и традиции на 8 сентября.

Наталья Овсяница и Адриян Осенний — начало косьбы овса и укорачивание светового дня. Холодное утро — предвещает раннюю и холодную зиму. Листья на берёзе и дубе — если не опали, зима будет суровой.

У кого именины 8 сентября.

Женские: Наталья, Мария.

Мужские: Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Петр, Роман.

Кто из знаменитостей родился 8 сентября.

1841 — Антонин Дворжак, чешский композитор.

1923 — Расул Гамзатов, аварский поэт.

1966 — Павел Астахов, российский адвокат и телеведущий.

1971 — Мартин Фримен, британский актёр.

1971 — Владимир Епифанцев, российский актёр.

1979 — Пинк (Алиша Мур), американская певица.

1960 — Ия Нинидзе, советская и российская актриса.

Исторические события 8 сентября.

1380 — Куликовская битва: разгром монголо-татар русскими войсками.

1504 — Завершение работы Микеланджело над скульптурой «Давид».

1636 — Основание Гарвардского университета в США.

1801 — Закладка Казанского собора в Санкт-Петербурге.

1941 — Начало блокады Ленинграда.

1966 — Премьера сериала «Звёздный путь».

2022 — Смерть королевы Елизаветы II и восшествие на престол Карла III.

8 сентября 2025 года — какая Луна?

В ночь на 8 сентября 2025 года Луна сияет в фазе Полнолуния — её освещённость составляет около 98%. Астрономически Луна находится в созвездии Рыбы (Pisces) — последний аккорд перед тем, как добраться до Овна. Мощное влияние в этот день будет оказывать и Сатурн.

Что делать и чем заняться 8 сентября?

Небесные тела благоприятствуют следующим действиям:

Эмоциональное завершение и внутренний покой.

Сочетание Полнолуния и Рыб дарит глубокий эмоциональный резонанс. Рыбы символизируют глубину чувств, интуицию и стремление к соединению с чем-то более высоким. В этот период люди зачастую испытывают тянущее желание завершить важные дела, отпустить что-то ненужное и погрузиться в медитативное состояние.

Духовное усиление и мечтательность.

Рыбы ассоциируются с мечтами, состраданием и мистикой. Под таким небом полезно заниматься наблюдательными практиками, творчеством — писать стихи, рисовать или просто задуматься над тем, куда движется душа.

Фокус на высокие смыслы и интерпретацию прошедшего.

Это время, когда логика уступает место подсознательному осмыслению. Можно пересмотреть недавние события, ощутить связь с окружающими и прислушаться к своим внутренним побуждениям.

Ясность и вдохновение от сближения с Сатурном.

Наблюдая яркого Сатурна рядом с Луной, многие ощущают стремление к ясности и структурированности. Сатурн символизирует дисциплину, мудрость и границы. Вместе с лунной мягкой интуицией Рыб, это позволяет соединить мечту с разумом — мысленно выстроить мост между фантазией и результатом.

8 сентября 2025 года — почти полная Луна в созвездии Рыб, окружённая мистикой и проницательностью. Это время для душевных наблюдений и подведения итогов. Ночное небо, где Луна и Сатурн «одно рядом с другим», дарит вдохновение и баланс: между мечтой и действием, тишиной и осмыслением.

8 сентября — какой день недели?

8 сентября в 2025 году приходится на понедельник.

8 сентября — какой знак зодиака?

8 сентября — это знак зодиака Дева.

Погода на 8 сентября в Москве.

Днём столбик термометра поднимется до +21 °C — отличный осенний комфорт. Осадков не ожидается: небо станет преимущественно ясным, и в течение дня не предвидится дождей.

Погода в Питере 8 сентября.

Днём воздух прогреется до +23 °C. Осадков в течение дня не предвидится: солнце будет активно светить, и дождей не ожидается.

