8 сентября: какой сегодня праздник

8 сентября — это понедельник, 251-й день года, до конца года осталось 114 дней.
Праздники 8 сентября 2025.
День Бородинского сражения — памятная дата в честь славы русского воинства. День поминовения защитников Ленинграда — дань уважения героям блокады Ленинграда в период Второй мировой войны. Международный день грамотности — учреждён ЮНЕСКО для напоминания о важности образования и грамотности как инструментов развития общества. Международный день солидарности журналистов — посвящён роли СМИ в защите правды и демократических ценностей. Всемирный день физиотерапии — призван показать важность реабилитации. День извинений — неформальный праздник, побуждающий к искренним извинениям и примирению. День финансиста — профессиональный праздник работников финансовой сферы.
Православные праздники 8 сентября 2025.
Сретение Владимирской иконы Божией Матери — в память о перенесении Владимирской иконы в Москву в 1395 году. День памяти мучеников Адриана и Наталии — почитание супругов, принявших мученическую смерть за веру в IV веке. Память священномучеников Георгия Коссова, Виктора Элланского, Димитрия Морозова, Петра Иевлева и Романа Медведя — почитание новомучеников XX века. Почитание Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление» — праздник в честь чудотворной иконы.
Приметы и традиции на 8 сентября.
Наталья Овсяница и Адриян Осенний — начало косьбы овса и укорачивание светового дня. Холодное утро — предвещает раннюю и холодную зиму. Листья на берёзе и дубе — если не опали, зима будет суровой.
У кого именины 8 сентября.
Женские: Наталья, Мария.
Мужские: Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Петр, Роман.
Кто из знаменитостей родился 8 сентября.
1841 — Антонин Дворжак, чешский композитор.
1923 — Расул Гамзатов, аварский поэт.
1966 — Павел Астахов, российский адвокат и телеведущий.
1971 — Мартин Фримен, британский актёр.
1971 — Владимир Епифанцев, российский актёр.
1979 — Пинк (Алиша Мур), американская певица.
1960 — Ия Нинидзе, советская и российская актриса.
Исторические события 8 сентября.
1380 — Куликовская битва: разгром монголо-татар русскими войсками.
1504 — Завершение работы Микеланджело над скульптурой «Давид».
1636 — Основание Гарвардского университета в США.
1801 — Закладка Казанского собора в Санкт-Петербурге.
1941 — Начало блокады Ленинграда.
1966 — Премьера сериала «Звёздный путь».
2022 — Смерть королевы Елизаветы II и восшествие на престол Карла III.
8 сентября 2025 года — какая Луна?
В ночь на 8 сентября 2025 года Луна сияет в фазе Полнолуния — её освещённость составляет около 98%. Астрономически Луна находится в созвездии Рыбы (Pisces) — последний аккорд перед тем, как добраться до Овна. Мощное влияние в этот день будет оказывать и Сатурн.
Что делать и чем заняться 8 сентября?
Небесные тела благоприятствуют следующим действиям:
Эмоциональное завершение и внутренний покой.
Сочетание Полнолуния и Рыб дарит глубокий эмоциональный резонанс. Рыбы символизируют глубину чувств, интуицию и стремление к соединению с чем-то более высоким. В этот период люди зачастую испытывают тянущее желание завершить важные дела, отпустить что-то ненужное и погрузиться в медитативное состояние.
Духовное усиление и мечтательность.
Рыбы ассоциируются с мечтами, состраданием и мистикой. Под таким небом полезно заниматься наблюдательными практиками, творчеством — писать стихи, рисовать или просто задуматься над тем, куда движется душа.
Фокус на высокие смыслы и интерпретацию прошедшего.
Это время, когда логика уступает место подсознательному осмыслению. Можно пересмотреть недавние события, ощутить связь с окружающими и прислушаться к своим внутренним побуждениям.
Ясность и вдохновение от сближения с Сатурном.
Наблюдая яркого Сатурна рядом с Луной, многие ощущают стремление к ясности и структурированности. Сатурн символизирует дисциплину, мудрость и границы. Вместе с лунной мягкой интуицией Рыб, это позволяет соединить мечту с разумом — мысленно выстроить мост между фантазией и результатом.
8 сентября 2025 года — почти полная Луна в созвездии Рыб, окружённая мистикой и проницательностью. Это время для душевных наблюдений и подведения итогов. Ночное небо, где Луна и Сатурн «одно рядом с другим», дарит вдохновение и баланс: между мечтой и действием, тишиной и осмыслением.
8 сентября — какой день недели?
8 сентября в 2025 году приходится на понедельник.
8 сентября — какой знак зодиака?
8 сентября — это знак зодиака Дева.
Погода на 8 сентября в Москве.
Днём столбик термометра поднимется до +21 °C — отличный осенний комфорт. Осадков не ожидается: небо станет преимущественно ясным, и в течение дня не предвидится дождей.
Погода в Питере 8 сентября.
Днём воздух прогреется до +23 °C. Осадков в течение дня не предвидится: солнце будет активно светить, и дождей не ожидается.
