8 сентября: какой сегодня праздник

День Бородинского сражения — памятная дата в честь славы русского воинства. День поминовения защитников Ленинграда — дань уважения героям блокады Ленинграда в период Второй мировой войны. Международный день грамотности — учреждён ЮНЕСКО для напоминания о важности образования и грамотности как инструментов развития общества. Международный день солидарности журналистов — посвящён роли СМИ в защите правды и демократических ценностей. Всемирный день физиотерапии — призван показать важность реабилитации. День извинений — неформальный праздник, побуждающий к искренним извинениям и примирению. День финансиста — профессиональный праздник работников финансовой сферы.