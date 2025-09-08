Лунный календарь садовода-огородника: Что делать на даче 8 сентября 2025 года

Посадка и пересадка во время перехода Луны. В момент смены знака растения наиболее уязвимы, поэтому любые посадочные работы могут привести к слабому приживанию или плохому росту. Глубокая обрезка растений после перехода в Овна. Хотя легкая санитарная обрезка допустима, избегайте радикального формирования кроны деревьев или кустарников, так как это может ослабить растения. Посев семян. Овен — неплодородный знак, поэтому посевы, сделанные во второй половине дня, могут дать слабые всходы или неравномерный рост. Полив во второй половине дня. После перехода в Овна избыточный полив может быть вреден, так как растения в это время менее активно впитывают влагу. Работа с корнеплодами после обеда. Не собирайте и не пересаживайте корнеплоды под Луной в Овне, так как это может снизить их сочность и лежкость. Внесение агрессивных химических удобрений. В день перехода Луны лучше избегать химических подкормок, чтобы не навредить чувствительным растениям.