Как сварить варенье из ягод

Ягоду измельчить в мясорубке или в блендере с S-образной насадкой или в кухонном комбайне. Переложить ягодную массу в таз или кастрюлю, засыпать сахаром из расчета на 1 кг ягод 1,2 кг сахара. Поставить емкость с ягодной массой на огонь. При постоянном помешивании довести массу до 80 градусов. Кипятить варенье не надо. Иначе ягода пустит сок и потеряет часть желирующих свойств. Как только весь сахар растворится, необходимо разложить варенье по стерилизованным банкам, закатать крышками и укутать в теплое одеяло. Банки так должны простоять 2 — 3 суток для лучшего желирования ягоды.