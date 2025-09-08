Как сварить варенье из ягод

Варенье позволяет сохранить сезонные фрукты и ягоды на долгий срок. Благодаря термической обработке, можно защитить плоды от порчи. А процесс варки варенья может стать важной семейной традицией, передающейся из поколения в поколение.
РЕЦЕПТЫ ЯГОДНОГО ВАРЕНЬЯ.
1. Силт — шведское варенье из ягод.
Для этого варенья подойдут любые виды ягод: садовые или лесные. Важный момент — кожица у ягод должна быть не очень толстой. В результате такой консервации ягоды по вкусу остаются «свежими», хорошо желируются.
В зависимости от того, насколько кислая ягода, на 1 кг ягод потребуется 600−800 г сахара.
Ягоды необходимо помыть и убрать плодоножки. Перекладываем ягоды в таз или кастрюлю, ставим на огонь. Нужно дождаться момента, когда ягода пустит сок. Если кожица у ягоды плотная и нет сока, то нужно слегка помять ягоду ложкой, чтоб пошел сок.
Как только масса в емкости закипит, необходимо засечь время. Через 20 мину необходимо выключить огонь. В ягоду засыпать сахар, размешать до полного растворения сахара.
В стерилизованные банки раскладываем силт и закатываем крышками. Банки необходимо укутать в одеяло до полного остывания.
2. Варенье пятиминутка из ягод и фруктов.
Варенье по этому рецепту потребует немного вашего терпения, так как процесс его приготовления займет несколько дней. Но ароматное варенье с целыми ягодами или фруктами станет наградой за старания и терпение.
Для этого рецепта отлично подойдут малина, клубника, малины, ежевика, а также вишня, абрикосы, слива.
Сахар необходимо для этого рецепта брать ровно вполовину от объема ягод или фруктов.
Ягоды или фрукты необходимо помыть. У фруктов необходимо удалить косточки, крупные плоды разрезать пополам или на четвертинки. Переложить в тазик или кастрюлю, засыпать половиной сахара от общего объема. Оставить, чтоб плоды пустили много сока (около 6 часов).
Образовавшийся сок надо слить в кастрюлю и поставить ее на огонь. Как только сок закипит, добавить остальной сахар. Дождаться полного растворения сахара, добавить ягоды или фрукты.
После закипания варенье варить 5 минут. Убрать с огня и оставить до полного остывания. Накрывать ничем варенье не надо.
После полного остывания вновь поставить емкость с вареньем на огонь, довести до кипения и дать прокипеть 5 минут. Убрать с огня и дать полностью остыть. После остывания вновь поставить варенье на огонь, довести до кипения и через 5 минут разлить горячее варенье по стерилизованным банка. Закатать крышками и укутать в теплое одеяло до полного остывания.
3. Варенье-желе из ягод.
Для этого варенья идеально подходят ягоды с высоким содержанием пектина, такие как черная или красная смородина, крыжовник, жимолость. Также подойдут малина, ежевика и земляника.
Ягоду перебрать, промыть и просушить от лишней влаги. Для этого ягоду необходимо разложить на бумажном полотенце.
Ягоду измельчить в мясорубке или в блендере с S-образной насадкой или в кухонном комбайне. Переложить ягодную массу в таз или кастрюлю, засыпать сахаром из расчета на 1 кг ягод 1,2 кг сахара. Поставить емкость с ягодной массой на огонь. При постоянном помешивании довести массу до 80 градусов. Кипятить варенье не надо. Иначе ягода пустит сок и потеряет часть желирующих свойств. Как только весь сахар растворится, необходимо разложить варенье по стерилизованным банкам, закатать крышками и укутать в теплое одеяло. Банки так должны простоять 2 — 3 суток для лучшего желирования ягоды.
